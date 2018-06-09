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«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
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«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры 

Рамблер 6 часов назад
Ваши дети перед сном кладут к себе в кровать мягкие игрушки и не желают с ними расставаться? И вы, конечно, не видите в этом ничего страшного. Хэнк и Ханна Скайверсы тоже так думали, пока год назад в их жизни не произошло загадочное событие, о котором они решились рассказать только сейчас.
Семейная пара выложила в Сеть видео, демонстрирующее странное явление, происходящее в комнате их маленького сына.
Поначалу ничего не происходит: ребенок лежит в кроватке, пытаясь уснуть, рядом с ним сидит милый плюшевый мишка, без которого малыш отказывался идти в постель. Обычная картинка. Не обратили на нее внимания поначалу и родители. Но потом случайно обнаружили нечто, что их ужасно испугало. Мягкая игрушка вдруг начала поворачивать голову из стороны в сторону! Это отчетливо видно на кадрах.
Хэнк и Ханна пришли в ужас, решив, что в медвежонка вселилась какая-то сущность. В тот же день родители выбросили мистическую игрушку, к огорчению их маленького сына.
Прошел год, но только теперь Скайверсы решили выложить загадочное видео в Сеть, рассказав свою историю. Некоторые пользователи порадовались, что родители успели заметить, что по ночам зловещая игрушка «оживает», и что сейчас в семье все хорошо. Другие же оказались не столь мистически настроены и посоветовали не принимать сбой в видеозаписи принимать за нечто потустороннее.
Может быть, это действительно был сбой, но выглядит жутковато.
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