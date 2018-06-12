Ещё
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой 

Рамблер 6 часов назад
Джунелин Биталак, которая живет в пригороде Мельбурна, недавно стала свидетельницей удивительного происшествия. Она была за рулем и ехала домой, когда увидела в небе круглый аппарат.
Молодая женщина запечатлела на видео, как неизвестный объект пролетел мимо и скрылся за деревьями.
Джунелин уверена, что видела НЛО, однако скептики в Сети предположили, что это новый беспилотник, который могли испытывать военные. Дело в том, что рядом с местожительством Джунелин расположена военно-морская база.
Впрочем, жительница страны кенгуру не теряет энтузиазма. Она уверена, что повстречалась с настоящим неопознанным летающим объектом. В ответ на недоверчивые комментарии Джунелин рассказывает, что встречала НЛО и раньше, только в тот раз они имели треугольную форму.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попалась на взятке и получила пулю в затылок123
Сколько потомков оставили наши солдаты в Германии84
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР43
Как притянуть деньги в карман22
10 странных вещей в Южной Корее4
Видео
00:22
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой
Безумный мир
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
02:54
Что связывало цыганского барона и Высоцкого
Люди
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
02:11
Зачем батону нужны насечки
Вещи
10:05
Почему исчезли земные цивилизации
Места
11:10
Самые невероятные небоскребы
Места
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
12:01
Тайны и мифы Святой инквизиции
Истории
11:50
Нелепые инициативы российских депутатов
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение