Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой

Джунелин Биталак, которая живет в пригороде Мельбурна, недавно стала свидетельницей удивительного происшествия. Она была за рулем и ехала домой, когда увидела в небе круглый аппарат.

Молодая женщина запечатлела на видео, как неизвестный объект пролетел мимо и скрылся за деревьями.

Джунелин уверена, что видела НЛО, однако скептики в Сети предположили, что это новый беспилотник, который могли испытывать военные. Дело в том, что рядом с местожительством Джунелин расположена военно-морская база.

Впрочем, жительница страны кенгуру не теряет энтузиазма. Она уверена, что повстречалась с настоящим неопознанным летающим объектом. В ответ на недоверчивые комментарии Джунелин рассказывает, что встречала НЛО и раньше, только в тот раз они имели треугольную форму.