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Супруги заказали велосипед, а получили дракона
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Супруги заказали велосипед, а получили дракона 

Рамблер 5 часов назад
Доставка по интернету чаще всего похожа на лотерею. Американская супружеская пара еще раз убедилась в этом.
Эл и Крис Брумметт из калифорнийского города Хемет-Сити заказали детский велосипед для своей внучки. Однако в коробке, кроме деталей транспортного средства, мужчина обнаружил ящерицу, а именно бородатого дракона. Как животное попало в посылку, пока неизвестно.
Мужчина отметил, что ему повезло, так как при распаковке не присутствовала его жена, для которой неожиданная находка могла стать шоком.
Американцы отнеслись к ситуации с юмором, но оставить у себя неожиданного питомца отказались, хотя этих ящериц можно держать дома. Теперь бородатый дракон ждет своих новых хозяев в приюте.
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