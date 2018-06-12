Супруги заказали велосипед, а получили дракона

Доставка по интернету чаще всего похожа на лотерею. Американская супружеская пара еще раз убедилась в этом.

Эл и Крис Брумметт из калифорнийского города Хемет-Сити заказали детский велосипед для своей внучки. Однако в коробке, кроме деталей транспортного средства, мужчина обнаружил ящерицу, а именно бородатого дракона. Как животное попало в посылку, пока неизвестно.

Мужчина отметил, что ему повезло, так как при распаковке не присутствовала его жена, для которой неожиданная находка могла стать шоком.

Американцы отнеслись к ситуации с юмором, но оставить у себя неожиданного питомца отказались, хотя этих ящериц можно держать дома. Теперь бородатый дракон ждет своих новых хозяев в приюте.