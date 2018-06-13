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Америка, затаив дыхание, следит за енотом-скалолазом
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Америка, затаив дыхание, следит за енотом-скалолазом 

Рамблер 2 часа назад
Жители США обеспокоены судьбой енота, который взобрался на 23 этаж небоскреба в Миннесоте.
Восхищенные упорством и силой воли животного, американцы прозвали его "Человеком-пауком-енотом". Необычное зрелище уже собрало толпу зевак, которые снимают все происходящее на смартфоны. А телеканал CBS ведет прямую трансляцию, чтобы все заинтересованные могли наблюдать перемещения енота.
К полудню трудолюбивый зверек решил отдохнуть на подоконнике. Главная причина беспокойства поклонников маленького промышленного альпиниста заключается в том, что окна в здании не открываются, поэтому снять его можно будет только с крыши. Если зверек туда доберется, конечно.
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