Американцы составили фоторобот бога

Группа ученых из Северной Каролины провели социальный эксперимент, который, по их мнению, должен был помочь составить фоторобот бога. Основывались ученые на взглядах американских христиан.

Более чем пятистам опрошенных были показаны по триста пар изображений с лицами, из которых первые должны были выбрать то, которое более всего по их мнению подходит богу.

На основании ответов людей был составлен фотопортрет, состоящий из наложения друг на друга всех снимков, на которых, по мнению американцев, было максимально приближенное к божественному лицо.

Ученые заключили, что большинство респондентов представляет себе бога исходя из своих не только внутренних, но и внешних качество. Так, например, пожилые люди видят его довольно взрослым, юные — молодым, белые — белым, а темнокожие — соответственно, имеющим афроамериканские корни.