Ещё
Американцы составили фоторобот бога
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американцы составили фоторобот бога 

Рамблер 1 час назад
Фото: University of North Carolina at Chapel Hill
Группа ученых из Северной Каролины провели социальный эксперимент, который, по их мнению, должен был помочь составить фоторобот бога. Основывались ученые на взглядах американских христиан.
Более чем пятистам опрошенных были показаны по триста пар изображений с лицами, из которых первые должны были выбрать то, которое более всего по их мнению подходит богу.
На основании ответов людей был составлен фотопортрет, состоящий из наложения друг на друга всех снимков, на которых, по мнению американцев, было максимально приближенное к божественному лицо.
Ученые заключили, что большинство респондентов представляет себе бога исходя из своих не только внутренних, но и внешних качество. Так, например, пожилые люди видят его довольно взрослым, юные — молодым, белые — белым, а темнокожие — соответственно, имеющим афроамериканские корни.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду100
Попалась на взятке и получила пулю в затылок344
Ростовcкий рыбак поймал гигантского сома и обомлел29
Самый опасный шпион XX века
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой11
Видео
01:56
Призрак женщины привел в ужас молодую мать
Безумный мир
00:22
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой
Безумный мир
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
01:11
Америка, затаив дыхание, следит за енотом-скалолазом
Безумный мир
02:54
Что связывало цыганского барона и Высоцкого
Люди
05:52
Чем удивляют динозавры
Безумный мир
10:22
Нераскрытые тайны Древнего Китая
Места
05:38
Самые смешные имена и фамилии
Люди
10:26
Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду
Истории
05:03
Стюардессы рассказали о тайнах самолетов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение