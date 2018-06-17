Милота дня: шарпей и его друзья-котики

Хочешь быть динозавром — будь им.

9/10 Хочешь быть динозавром — будь им.

До Хеллоуина еще далеко, но идею стоит запомнить.

3/10 До Хеллоуина еще далеко, но идею стоит запомнить.

Принято считать, что коты с собаками не очень ладят, да что там скрывать, откровенно друг друга не любят. Но эта пушистая парочка доказывает обратное! Шарпей по имени Паддингтон и котик Батлер живут в Австралии вместе со своей тридцатилетней хозяйкой Энни Джейкоб. И они лучшие друзья. А Паддингтон — не просто симпатичный шарпей, а настоящая звезда соцсетей.

Удивительно, но если просмотреть аккаунт Энни в Instagram, становится очевидно, что Паддингтон постепенно превращается в настоящую фотомодель. Милый шарпей явно знает свои удачные ракурсы и любит позировать перед объективом камеры.

А еще у этой собаки внушительный гардероб, которому позавидует любая модница. Паддингтон постоянно наряжается в костюмы мультяшных героев или носит огромные очки, накладные усы смешные шапочки. Энни рассказывает, что в детстве симпатичный шарпей был похож на "маленькую морщинистую сумочку с черным носом".

Помимо Паддингтона и Батлера у Энни также есть еще три кота: Гарольд, Лондон и Сэйлор. Котики с удовольствием поддерживают веселую компанию, дружат с собакой и друг с другом.

У Instagram с историями из жизни Паддингтона уже почти 94 тысячи подписчиков.