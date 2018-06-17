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Милота дня: шарпей и его друзья-котики
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Милота дня: шарпей и его друзья-котики 

Рамблер 1 час назад
Паддингтон — не просто симпатичный шарпей, а настоящая звезда соцсетей.
1/10  Паддингтон и Гарольд отправляются на Луну.
Фото:
2/10  Протеиновый коктейль придает сил на весь день.
Фото:
3/10  До Хеллоуина еще далеко, но идею стоит запомнить.
Фото:
4/10  Паддингтон и Батлер неразлучны, как зима и теплый свитер.
Фото:
5/10  Встречаем водные процедуры во всеоружии.
Фото:
6/10  Животные или насекомые — они все равно остаются лучшими друзьями.
Фото:
7/10  Эти единороги очень любят нюхать друг друга.
Фото:
8/10  Какой же праздник без семейного фото.
Фото:
9/10  Хочешь быть динозавром — будь им.
Фото:
10/10  Когда очень рад зиме.
Фото:
Принято считать, что коты с собаками не очень ладят, да что там скрывать, откровенно друг друга не любят. Но эта пушистая парочка доказывает обратное! Шарпей по имени Паддингтон и котик Батлер живут в Австралии вместе со своей тридцатилетней хозяйкой Энни Джейкоб. И они лучшие друзья. А Паддингтон — не просто симпатичный шарпей, а настоящая звезда соцсетей.
Удивительно, но если просмотреть аккаунт Энни в Instagram, становится очевидно, что Паддингтон постепенно превращается в настоящую фотомодель. Милый шарпей явно знает свои удачные ракурсы и любит позировать перед объективом камеры.
А еще у этой собаки внушительный гардероб, которому позавидует любая модница. Паддингтон постоянно наряжается в костюмы мультяшных героев или носит огромные очки, накладные усы смешные шапочки. Энни рассказывает, что в детстве симпатичный шарпей был похож на "маленькую морщинистую сумочку с черным носом".
Помимо Паддингтона и Батлера у Энни также есть еще три кота: Гарольд, Лондон и Сэйлор. Котики с удовольствием поддерживают веселую компанию, дружат с собакой и друг с другом.
У Instagram с историями из жизни Паддингтона уже почти 94 тысячи подписчиков.
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