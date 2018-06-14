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Американец спрятал дал очень странную взятку
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Американец спрятал дал очень странную взятку 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Пенсильвания заключенный попал под суд за конверт с фекалиями, полученный прокурором. Об этом сообщает сайт PennLive.com.
34-летний Рашим Драммонд (Rasheem Drummond) с 2017 года сидит в тюрьме, ожидая приговора по обвинению в ограблении. 1 мая он встретился с прокурором и передал ему конверт. Предполагалось, что там лежит письмо, но в действительности конверт наполняли фекалии. Прокурор обнаружил это, когда вскрыл его в зале суда.
После этой выходки Драммонда обвинили в хулиганском поведении, мести прокурору или представителю суда, а также оскорбительном поведении с отягчающими обстоятельствами в исправительном учреждении. Первые два обвинения были сняты, поэтому суд рассматривал только третье.
Конверт с фекалиями убедил судью, что Драммонд представляет угрозу обществу. В результате заключенный лишился возможности внести залог, равный 100 тысячам долларов, чтобы выйти на свободу до суда. Он останется за решеткой до окончания процесса.
В марте сообщалось, что в нигерийском городе Абуджа под суд попали две женщины, обливавшие друг друга испражнениями. Их обвинили в нарушении общественного порядка.
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