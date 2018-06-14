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Названы главные технологии будущего
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Пассажиры падающего самолета описали впечатления

Названы главные технологии будущего 

Рамблер 6 часов назад
За последние несколько десятков лет мир поменялся радикально. Появились сотни новых технологий, без которых человеку становится сложно жить. Электронные гаджеты постепенно вытесняют книги, машины становятся интеллектуальными, а интерактивные роботы приходят на смену детским игрушкам. А что же ждёт нас в недалёком будущем?
1. Нейроморфные чипы. Мозг человека обрабатывает информацию с колоссальной скоростью, при этом сам мозг сравнительно невелик, а для его функционирования требуется минимум энергии. Нейроморфная инженерия пытается имитировать функции головного мозга, разработки в этой области помогут создать сверхскоростной процессор для использования в компьютерах будущего.
2. Вертикальные фермы. Эта идея уже не первый год будоражит умы учёных. Башни, в которых будут выращивать фрукты и овощи и разводить домашний скот, должны облегчить жизнь городов и улучшить экологическую обстановку.
3. Модульные дома. Эти конструкции призваны сделать недвижимость более доступной. Дома будут создаваться на заводах и поступать в продажу в собранном виде. Когда нужно будет построить дом, его просто соберут из частей, как конструктор. Массовое производство и типовой дизайн значительно удешевляют эти дома.
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