Странное существо напугало охотника из Канады

Снежный человек перепугал охотника из Канады

В Сети появилось очередное видео, демонстрирующее встречу со странным существом. Выложил ролик в Сеть канадец Росс Робертс. Мужчина очень любит охоту и один из погожих дней решил посвятить своему хобби. Робертс отправился в чащу ближайшего леса на снегоходе. Оставив транспорт в отдалении, охотник прикрыл себя маскировочной сеткой и приготовился к ожиданию.

Росс планировал поживиться мелкой или средней дичью, но внезапно услышал звуки, которые могло издавать только довольно большое животное: хрустели ветки, с шумом осыпался снег с ближайших кустов. Затаившись, Робертс вытащил телефон, включил режим записи и увеличил картинку.

Каково же было его изумление, когда на экране смартфона он увидел странное существо огромного роста, покрытое длинной шерстью и очень похожее на гориллу! Росс сумел разглядеть большую голову со сверкающими глазами и ужасными зубами.

Забыв, что у него в руках ружье, охотник бросился бежать к снегоходу, думая лишь о том, чтобы загадочный монстр не решил его преследовать.

Дома Росс внимательно просмотрел запись и еще раз убедился, что повстречавшееся ему в лесу существо явно было похоже на человека. Робертс выложил видео в Сеть, надеясь, что кто-нибудь сможет подсказать ему, кого же он обнаружил в чаще. Но пока ответа на свой вопрос так и не получил.