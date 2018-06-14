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В Австралии родился двутелый ягненок-паук
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В Австралии родился двутелый ягненок-паук 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
На австралийской ферме родился ягненок-мутант с двумя телами, восемью ногами и одной головой. Об этом сообщило издание The Mirror.
Фермер Эшли Бейтс (Ashleigh Bates) с острова Кенгуру обнаружил, что одна из его овец слишком долго рожает. «Во время сезона ягнят мы постоянно проверяем, не нужна ли нашим овцам помощь. Это непросто, если учесть, что у нас их пять тысяч, но даже при таком количестве было легко заметить, что у этой самки какие-то сложности», — рассказал он.
Бейтс вытянул за голову ягненка и понял, что это сиамские близнецы. «Это большая редкость. Мне 65 лет, из них 50 лет я работаю на ферме, но вижу такое впервые», — отметил австралиец. Необычный ягненок родился мертвым, однако его матери удалось выжить.
Мужчина сфотографировал ягненка, но затем избавился от его тела, чтобы предотвратить распространение заразы.
12 июня сообщалось о китайце, выловившем рыбу с головой голубя. Вероятно, это был белый амур из семейства карповых, но точно установить это не удалось, так как мужчина сжалился над животным и выпустил его в воду.
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