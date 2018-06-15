Скутер‐призрак шокировал прохожих в Китае

Самостоятельно двигающийся по кругу скутер без водителя поразил идущих мимо людей и пользователей Сети. Об инциденте в китайской провинции Хэнань рассказали в DailyMail.

Скутер начал ездить по кругу, когда владелец оставил его на обочине, чтобы зайти в ближайший супермаркет. Сделав пять кругов, транспортное средство упало.

Позже удалось установить, что мужчина забыл ключи в замке зажигания и оставил средство передвижения на «холостом ходу».

Ранее на Филиппинах водитель скутера упал под грузовик и чудом остался жив. Более того, мужчина даже смог самостоятельно поднялся на ноги.