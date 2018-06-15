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Скутер‐призрак шокировал прохожих в Китае
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Скутер‐призрак шокировал прохожих в Китае 

360tv.ru 2 часа назад
Самостоятельно двигающийся по кругу скутер без водителя поразил идущих мимо людей и пользователей Сети. Об инциденте в китайской провинции Хэнань рассказали в DailyMail.
Скутер начал ездить по кругу, когда владелец оставил его на обочине, чтобы зайти в ближайший супермаркет. Сделав пять кругов, транспортное средство упало.
Позже удалось установить, что мужчина забыл ключи в замке зажигания и оставил средство передвижения на «холостом ходу».
Ранее на Филиппинах водитель скутера упал под грузовик и чудом остался жив. Более того, мужчина даже смог самостоятельно поднялся на ноги.
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