Скутер‐призрак шокировал прохожих в Китае 

Самостоятельно двигающийся по кругу скутер без водителя поразил идущих мимо людей и пользователей Сети. Об инциденте в китайской провинции Хэнань рассказали в DailyMail.
Скутер начал ездить по кругу, когда владелец оставил его на обочине, чтобы зайти в ближайший супермаркет. Сделав пять кругов, транспортное средство упало.
Позже удалось установить, что мужчина забыл ключи в замке зажигания и оставил средство передвижения на «холостом ходу».
Ранее на Филиппинах водитель скутера упал под грузовик и чудом остался жив. Более того, мужчина даже смог самостоятельно поднялся на ноги.