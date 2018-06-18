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Столетнюю черепаху нашли на шоссе в Великобритании
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Столетнюю черепаху нашли на шоссе в Великобритании 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Автолюбитель обнаружил пропавшую неделю назад столетнюю черепаху на южном побережье Великобритании. Мужчина вернул найденное животное своим пожилым хозяевам, пишет Mirror.
История произошла в населенном пункте Блэкфилд в окрестностях города Саутгемптон.
Как оказалось, черепаха проделала одну милю (1,6 километра) в противоположную сторону от дома. Водитель, двигаясь по шоссе, чуть не задавил рептилию. Неравнодушный житель решил забрать питомца к себе домой.
Позже он прочитал объявление в местной газете о пропаже столетней черепахи. Владельцами оказались 86-летний Терри Фелпс и его 73-летняя жена Сью, которые успели также запостить о пропаже животного в социальных сетях.
В их семье черепаха живет уже порядка 30 лет. Она уползла из дома на 168 часов (семь суток).
Ранее саратовские палеонтологи отыскали останки черепахи мелового периода. Она принадлежала семейству Protostegidae. Исследователи впервые описали ее в 1872 году, обнаружив остатки пластрона в меловых отложениях в американском Канзасе.
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