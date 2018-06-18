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Слон Майкла Джексона вышел погулять
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Слон Майкла Джексона вышел погулять 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Слон, проживающий в зоопарке Джексонвилла во Флориде, отправился на прогулку по территории, покинув свой вольер.
Этот "беглец" в 1997 году прибыл в зоопарк с ранчо Neverland, которое принадлежало популярнейшему певцу Майклу Джексону.
Слон Али позволил себе выйти на свободу благодаря ошибке работников зоопарка — те забыли запереть вольер. Он прогуливался между загонами с другими слонами и жирафами около 20 минут. Именно это время понадобилось специалистам, чтобы вернуть животное в его "дом".
Посетителей в зоопарке в этот момент не было, но протокол безопасности все равно был запущен. Ни специалисты, ни животное в итоге не пострадали.
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