Найден способ сходить в туалет в свадебном платье

Женщина нашла удобный способ сходить в туалет в пышном свадебном платье, сообщает Mirror.

Лайфхаком поделился Facebook-аккаунт Djsweeby. Неизвестная невеста рассказала, как можно использовать синюю сумку для покупок IKEA в туалете вместо помощи нескольких подруг.

Женщина сделала отверстие в сумке и надела ее как юбку, размещая внутри длинный подол платья.

facebook.com/djsweeby

«Мой свадебный помощник обошелся в 0,8 евро, и я сделала его прямо за день до церемонии. Это заняло всего три минуты. Сумка существенно облегчила мне жизнь в день свадьбы, хотя она стоит копейки», — написала она в посте, который собрал 20 тысяч лайков и более восьми тысяч репостов.