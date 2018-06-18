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Найден способ сходить в туалет в свадебном платье
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Найден способ сходить в туалет в свадебном платье 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
Женщина нашла удобный способ сходить в туалет в пышном свадебном платье, сообщает Mirror.
Лайфхаком поделился Facebook-аккаунт Djsweeby. Неизвестная невеста рассказала, как можно использовать синюю сумку для покупок IKEA в туалете вместо помощи нескольких подруг.
Женщина сделала отверстие в сумке и надела ее как юбку, размещая внутри длинный подол платья.
facebook.com/djsweeby
«Мой свадебный помощник обошелся в 0,8 евро, и я сделала его прямо за день до церемонии. Это заняло всего три минуты. Сумка существенно облегчила мне жизнь в день свадьбы, хотя она стоит копейки», — написала она в посте, который собрал 20 тысяч лайков и более восьми тысяч репостов.
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