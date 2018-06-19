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Пес, который знает свое место
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Пес, который знает свое место 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
В Сети активно набирают популярность фотографии, на которых изображен грустный пес, ожидающий своего хозяина перед входом в ресторан.
На снимках, опубликованных в Твиттере, видно, что руководство ресторана запрещает посетителям вход с собаками. Послушный пес нарушать правило не стал и уселся прям перед входом, терпеливо дожидаясь, пока его хозяин поест.
Мнения в комментариях к посту, как всегда, разделились: кому-то стало жаль пса, а кто-то его хвалил за послушание и выдержку.
Всех успокоила хозяйка собаки, сообщив, что они друзья и скучно её хвостатому не бывает.
Комментарии
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