Женщина съехала из квартиры из‐за странных явлений

Валентина Немтинова начала жаловаться на странные явления в своем доме в 2011 году. В ее квартире двигаются предметы, а электроприборы срабатывают без подключения к сети.

Например, выкрученная из патрона электрическая лампа накаливания начинает несильно гореть, стоит только взять ее в руки. Маятник может раскрутиться до такой силы, что вырвется из рук.

Экстрасенс Алена Орлова уверена — здесь могут быть замешаны потусторонние силы, например — полтергейст. Единственное, что она советует хозяйке квартиры — побыстрее избавиться от этого жилья.

С Орловой согласен и доктор физико-математических наук Ростислав Орлов — правда, только в том, что в квартире жить нельзя. Специальная экспертная комиссия установила, что в жилище в несколько раз превышены допустимые нормы электромагнитного фона, а все из-за электрощитка, расположенного за стеной.

Валентина Немтинова выиграла суд: ТСЖ обязали избавить ее квартиру от источника излучения, но это решение проигнорировали. Сейчас пенсионерка собирается обращаться в суд повторно.