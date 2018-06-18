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Женщина съехала из квартиры из‐за странных явлений
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Женщина съехала из квартиры из‐за странных явлений 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Валентина Немтинова начала жаловаться на странные явления в своем доме в 2011 году. В ее квартире двигаются предметы, а электроприборы срабатывают без подключения к сети.
Например, выкрученная из патрона электрическая лампа накаливания начинает несильно гореть, стоит только взять ее в руки. Маятник может раскрутиться до такой силы, что вырвется из рук.
Экстрасенс Алена Орлова уверена — здесь могут быть замешаны потусторонние силы, например — полтергейст. Единственное, что она советует хозяйке квартиры — побыстрее избавиться от этого жилья.
С Орловой согласен и доктор физико-математических наук Ростислав Орлов — правда, только в том, что в квартире жить нельзя. Специальная экспертная комиссия установила, что в жилище в несколько раз превышены допустимые нормы электромагнитного фона, а все из-за электрощитка, расположенного за стеной.
Валентина Немтинова выиграла суд: ТСЖ обязали избавить ее квартиру от источника излучения, но это решение проигнорировали. Сейчас пенсионерка собирается обращаться в суд повторно.
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