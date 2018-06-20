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Ученые создали идеальную женщину и показали ее миру
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Ученые создали идеальную женщину и показали ее миру 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Женщина слишком слаба для выживания в жестоком современном мире. Так, по крайней мере, решила профессор анатомии Бристольского университета Элис Робертс, исправившая «ошибку природы» и сконструировав самую настоящую идеальную женщину. Не хотелось бы встретить ее в темном переулке!
trendymen.ru
Робертс попыталась представить, как бы развивалась женщина в ходе идеальной эволюции. Странное создание сочетает в себе лучшие качества самых разных животных: лягушачья кожа для защиты от ультрафиолета, птичье горло для насыщения кислородом крови и уши летучей мыши — чтоб уж точно слышать, когда ты возвращаешься домой навеселе.
С такими ногами подиум идеальной женщине не светит, зато от врагов она может убежать со страшной скоростью. Рожать детей? Зачем, ведь можно использовать сумку, как у кенгуру.
О странном (да что уж там, откровенно пугающем!) эксперименте Элис Робертс ВВС сняли целый документальный фильм. Посмотрите, если осмелитесь.
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