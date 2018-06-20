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Инопланетянам отправили музыкальный подарок
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Инопланетянам отправили музыкальный подарок 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Стражи Галактики"
На каком языке разговаривать с инопланетянами, если встреча с ними людей все же состоится? Сотрудники Sonar Music Festival решили — на языке музыки. Совместно с METI International и Институтом космических исследований Каталонии они записали и отправили в космос более 30 композиций.
"Пунктом назначения" треков с Земли стали окрестности звезды GJ 237. Именно там, по мнению энтузиастов, могут обнаружить необычную "посылку". Говорят, что на достаточном расстоянии от звезды находится планета, вполне пригодная для жизни.
Правда, лететь к этому космическому "оазису" подарку землян придется довольно долго: ученые подсчитали, что капсулы достигнут планеты примерно к 2030 году.
Чтобы музыкальные композиции "пережили" такое долгое путешествие в космосе, их записали в двоичном коде. Инопланетянам еще придется потрудиться над расшифровкой музыкального подарка с Земли.
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