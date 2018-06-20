Огромное бревно на дороге оказалось живым

Водитель думал на дороге лежит бревно, но оказалось это огромная змея

На большинстве дорог лежачие полицейские нужны для замедления чересчур горячих водителей. Но в Африке водители сбавляют скорость перед любым препятствием: каждое из них может оказаться вот такой огромной змеей.

Кэмерон Уотт возвращался домой по привычной дороге и вдруг обнаружил, что ее перекрывает толстое бревно. К счастью, мужчина решил на всякий случай остановиться и проверить — это спасло ему жизнь.

trendymen.ru

При ближайшем рассмотрении оказалось, что на дороге разлегся питон просто невероятных размеров. Кэмерон достал камеру и снял, как змея неторопливо пересекает дорожное полотно, метр за метром скрываясь в кустарнике.

Впечатляющее зрелище. Скорее всего, змея недавно пообедала, иначе ее спокойный нрав объяснить нельзя.