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Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
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Ожесточенный бой акулы-молота с тарпоном попал на видео 

Lenta.ru 6 часов назад
Жительница округа Мэнати (штат Флорида, США) засняла на видео ожесточенную схватку акулы-молота с тарпоном. Об этом сообщает Fox 13.
Инцидент произошел близ острова Анна-Мария во Флориде. Американка Уитни Филлипс Вотсон (Whitney Phillips Watson) прогуливалась по воде на лодке и заметила, что приближается к акуле-молоту. В какой-то момент акула вытащила из воды тарпона. Чем закончился бой, неизвестно, поскольку, судя по крикам за кадром, автор ролика поспешила покинуть место. В конце видео женщина призналась, что испугалась увиденного до дрожи.
Молотоголовые акулы относятся к отряду кархаринообразных акул. Максимальная длина достигает шести метров. Некоторые виды представляют опасность для человека.
Тарпоны — крупные прибрежные рыбы, которых добывают ловлей на удочку. Внешне тарпоны напоминают крупных сельдей.
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