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Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле
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Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле 

Рамблер 11 часов назад
Иногда вещи, купленные в онлайн-магазинах, выглядят не совсем так, как было заявлено продавцом.
1/9  "Эту подушку я купил для своей девушки перед тем, как уехать на учебу в университет. Надеюсь, вы понимаете, что на самом деле я выгляжу не так?!".
Фото:
2/9  Идеальное платье для того, чтобы испортить свой выпускной вечер.
Фото:
3/9  Эта восхитительная юбка прекрасно подойдет для людей с больным горлом. Так как налезть она сможет разве что на шею.
Фото:
4/9  Продолжаем тему юбок.
Фото:
5/9  Эти прекрасные латексные гольфины в реальности больше напоминают сапоги для рыбалки.
Фото:
6/9  Современный шоппинг - он вот такой. Платье скроет все недостатки фигуры. Впрочем, как и достоинства.
Фото:
7/9  Ну, почти...
Фото:
8/9  Если вы когда-нибудь решитесь на покупку свадебного платья в онлайн-магазине...
Фото:
9/9  То будьте готовы к такому результату.
Фото:
Иногда вещи, купленные в онлайн-магазинах, выглядят не совсем так, как было заявлено продавцом.
Когда мы покупаем вещи в обычном магазине, то способны легко оценить качество пошива, понять, нравится ли нам ткань, фасон и цвет выбранного предмета одежды.
В случае, если нам что-то не понравилось уже после совершения покупки, в течение 14 дней товар всегда можно вернуть и получить деньги обратно (при условии сохранения надлежащего вида, конечно же).
Но что делать, когда приглянувшаяся на иностранном сайте вещь огорчает своим явным несоответствием? Кое-кто отправляет товар назад, требуя возврата денег. А некоторые покупатели ищут во всем позитивное, в том числе, и в неудачных приобретениях. Пользователи Сети предлагают посмеяться вместе с ними над вещами, которые они купили в онлайн-магазине, понадеявшись на добропорядочность продавца.
Самые нелепые и странные приобретения — в нашей фотогалерее.
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