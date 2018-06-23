Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле 

Иногда вещи, купленные в онлайн-магазинах, выглядят не совсем так, как было заявлено продавцом.
Когда мы покупаем вещи в обычном магазине, то способны легко оценить качество пошива, понять, нравится ли нам ткань, фасон и цвет выбранного предмета одежды.
В случае, если нам что-то не понравилось уже после совершения покупки, в течение 14 дней товар всегда можно вернуть и получить деньги обратно (при условии сохранения надлежащего вида, конечно же).
Но что делать, когда приглянувшаяся на иностранном сайте вещь огорчает своим явным несоответствием? Кое-кто отправляет товар назад, требуя возврата денег. А некоторые покупатели ищут во всем позитивное, в том числе, и в неудачных приобретениях. Пользователи Сети предлагают посмеяться вместе с ними над вещами, которые они купили в онлайн-магазине, понадеявшись на добропорядочность продавца.
Самые нелепые и странные приобретения — в нашей фотогалерее.