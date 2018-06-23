Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле

Если вы когда-нибудь решитесь на покупку свадебного платья в онлайн-магазине...

8/9 Если вы когда-нибудь решитесь на покупку свадебного платья в онлайн-магазине...

Современный шоппинг - он вот такой. Платье скроет все недостатки фигуры. Впрочем, как и достоинства.

6/9 Современный шоппинг - он вот такой. Платье скроет все недостатки фигуры. Впрочем, как и достоинства.

Эти прекрасные латексные гольфины в реальности больше напоминают сапоги для рыбалки.

5/9 Эти прекрасные латексные гольфины в реальности больше напоминают сапоги для рыбалки.

Эта восхитительная юбка прекрасно подойдет для людей с больным горлом. Так как налезть она сможет разве что на шею.

3/9 Эта восхитительная юбка прекрасно подойдет для людей с больным горлом. Так как налезть она сможет разве что на шею.

"Эту подушку я купил для своей девушки перед тем, как уехать на учебу в университет. Надеюсь, вы понимаете, что на самом деле я выгляжу не так?!".

1/9 "Эту подушку я купил для своей девушки перед тем, как уехать на учебу в университет. Надеюсь, вы понимаете, что на самом деле я выгляжу не так?!".

Иногда вещи, купленные в онлайн-магазинах, выглядят не совсем так, как было заявлено продавцом.

Иногда вещи, купленные в онлайн-магазинах, выглядят не совсем так, как было заявлено продавцом.

Когда мы покупаем вещи в обычном магазине, то способны легко оценить качество пошива, понять, нравится ли нам ткань, фасон и цвет выбранного предмета одежды.

В случае, если нам что-то не понравилось уже после совершения покупки, в течение 14 дней товар всегда можно вернуть и получить деньги обратно (при условии сохранения надлежащего вида, конечно же).

Но что делать, когда приглянувшаяся на иностранном сайте вещь огорчает своим явным несоответствием? Кое-кто отправляет товар назад, требуя возврата денег. А некоторые покупатели ищут во всем позитивное, в том числе, и в неудачных приобретениях. Пользователи Сети предлагают посмеяться вместе с ними над вещами, которые они купили в онлайн-магазине, понадеявшись на добропорядочность продавца.

Самые нелепые и странные приобретения — в нашей фотогалерее.