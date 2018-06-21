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Страны, где покупают невест
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Страны, где покупают невест 

Рамблер 13 часов назад
Знаете ли вы, что есть в мире страны, где настоящий дефицит жён? Там мужчины копят деньги не для того, чтобы пышно отпраздновать свадьбу, а чтобы купить себе спутницу жизни.
1. В Индии жениха девушке выбирает родня. Больше всего родственникам нравятся богатые претенденты, которые могут одарить семью, желательно домашним скотом.
2. На Филиппинах замужество за деньги часто случается от безысходности. Девушки соглашаются на такой брак, чтобы избавиться от нищеты.
3. В Китае родители мечтают о сыновьях. Сейчас там на 120 мальчиков приходится 100 девочек. Семьи, в которых подрастают невесты, без стеснения просят деньги у женихов. Цена за брак может доходить до 24 000 долларов.
4. В Пакистан жители чтут традиции. Здесь жених должен платить выкуп семье невесты, и он отнюдь не маленький.
5. В Афганистане девушки не могут решать, за кого выйти замуж. В стране практикуется заключение брака по усмотрению родителей, причём жениха и невесту могут определить ещё тогда, когда младенцы лежат в колыбели. И разумеется, не обходится без традиционного выкупа.
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