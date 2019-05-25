Самый известный поезд-призрак

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Легенда о самом известном поезде-призраке 

Рамблер 2 часа назад
Люди часто путешествуют по железным дорогам, но иногда на путях встречаются странные составы. Истории о призрачных поездах существуют с любой стране. Поезда-призраки видят по всему миру, и самый известный из них — итальянский туристический поезд.
Согласно легенде, в 1911 году из Рима выехал туристический поезд из трех вагонов. В нем находилось 106 обеспеченных пассажиров, которые намеревались изучить достопримечательности страны.
Когда состав следовал по Ломбардии, начали происходить странности. Два пассажира, испугавшись, соскочили на ходу и позже рассказали, что внезапно поезд накрыл туман. По их словам туман сгущался по мере приближения к горному тоннелю. Поезд въехал в тоннель, но не выехал из него. Поиски ни к чему не привели. В конце концов тоннель заложили камнями.
Но с того времени похожий состав видят в разных частях света. Так, в 1995 году путейный рабочий в Крыму увидел поезд, который проходил по насыпи, на которой рельсы были демонтированы.
Состав двигался без звука, однако каким-то образом раздавил оказавшихся на его пути кур. Похожий поезд видели в 1991 году в Полтавской области и в 1994 году в Иркутской области.
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