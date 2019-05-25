Самый известный поезд-призрак

Легенда о самом известном поезде-призраке

Люди часто путешествуют по железным дорогам, но иногда на путях встречаются странные составы. Истории о призрачных поездах существуют с любой стране. Поезда-призраки видят по всему миру, и самый известный из них — итальянский туристический поезд.

Согласно легенде, в 1911 году из Рима выехал туристический поезд из трех вагонов. В нем находилось 106 обеспеченных пассажиров, которые намеревались изучить достопримечательности страны.

Когда состав следовал по Ломбардии, начали происходить странности. Два пассажира, испугавшись, соскочили на ходу и позже рассказали, что внезапно поезд накрыл туман. По их словам туман сгущался по мере приближения к горному тоннелю. Поезд въехал в тоннель, но не выехал из него. Поиски ни к чему не привели. В конце концов тоннель заложили камнями.

Но с того времени похожий состав видят в разных частях света. Так, в 1995 году путейный рабочий в Крыму увидел поезд, который проходил по насыпи, на которой рельсы были демонтированы.

Состав двигался без звука, однако каким-то образом раздавил оказавшихся на его пути кур. Похожий поезд видели в 1991 году в Полтавской области и в 1994 году в Иркутской области.