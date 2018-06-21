По миру путешествует поезд-призрак

Люди часто путешествуют по железным дорогам, но иногда на путях встречаются странные составы. Поезда-призраки видят по всему миру, и самый известный из них — итальянский туристический поезд.

В 1911 году из Рима выехал туристический поезд из трёх вагонов. 106 обеспеченных пассажиров намеревались изучить достопримечательности страны. Когда состав следовал по Ломбардии, начали происходить странности. Два пассажира, испугавшись, соскочили на ходу и позже рассказали, что внезапно всё закрыл туман, который по мере приближения к горному тоннелю туман сгущался. Поезд въехал в тоннель, но не выехал из него. Поиски ни к чему не привели. В конце концов тоннель заложили камнями. Но с того времени похожий состав видят в разных частях света. Так, в 1995 году путейный рабочий в Крыму увидел поезд, который проходил по насыпи, на которой рельсы были демонтированы. Состав двигался без звука, но сумел раздавить оказавшихся на его пути кур. Похожий поезд видели в 1991 году в Полтавской области и в 1994 году в Иркутской области.