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Пудинг, отправленный в стратосферу, внезапно исчез
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Пудинг, отправленный в стратосферу, внезапно исчез 

Рамблер 1 час назад
Фото: @s.anselms
Ученики школы английского города Беквелл на днях отправили за пределы Земли необычную посылку. В стратосферу был запущен летательный аппарат с пудингом. Также стратостат с десертом был оснащен камерой, с помощью которой участники странного
эксперимента собирались наблюдать за состоянием блюда.
С какой целью в околоземное пространство отправили десерт, не поясняется. Но странно другое. Авторы проекта сообщили, что после преодоления высоты в 16 тысяч километров пудинг просто исчез с «борта».
Участники эксперимента утверждают, что упасть десерт не мог: блюдо очень прочно закрепили на летательном аппарате. Когда о случившемся стало известно в Сети, некоторые пользователи в шутку предположили, что знаменитое английское блюдо решили попробовать пришельцы, которые и умыкнули «летающий» десерт.
Шутки шутками, но рационального объяснения странному исчезновению пудинга пока не найдено.
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