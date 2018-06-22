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Искусственный интеллект вступил в спор с человеком
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Искусственный интеллект вступил в спор с человеком 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Я — робот"
В Сан-Франциско состоялся первый в мире спор человека с искусственным интеллектом.
Темой дебатов был выбран вопрос о том, должно ли государство выделять субсидии на освоение космоса, а оппонентом «компьютерному разуму» был выбран израильский ведущий Дэн Зафир.
Искусственный интеллект, получивший «имя» Project Debater, привел ряд цитат из всевозможных источников, касающихся вышеуказанной проблемы, а также привел множество интересных фактов. Но, по словам очевидцев, порой был несколько нелогичен и «высказывал» абсолютно не касающиеся темы аргументы.
В результате состоявшейся дискуссии был сделан вывод о том, что Project Debater еще не совсем «натренирован» для спора с человеком.
Напомним, что искусственный интеллект, призванный переспорить человека, начали разрабатывать еще в 2011 году, но до сих пор он вступал в дебаты только со своими «собратьями по разуму».
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