Искусственный интеллект вступил в спор с человеком

В Сан-Франциско состоялся первый в мире спор человека с искусственным интеллектом.

Темой дебатов был выбран вопрос о том, должно ли государство выделять субсидии на освоение космоса, а оппонентом «компьютерному разуму» был выбран израильский ведущий Дэн Зафир.

Искусственный интеллект, получивший «имя» Project Debater, привел ряд цитат из всевозможных источников, касающихся вышеуказанной проблемы, а также привел множество интересных фактов. Но, по словам очевидцев, порой был несколько нелогичен и «высказывал» абсолютно не касающиеся темы аргументы.

В результате состоявшейся дискуссии был сделан вывод о том, что Project Debater еще не совсем «натренирован» для спора с человеком.

Напомним, что искусственный интеллект, призванный переспорить человека, начали разрабатывать еще в 2011 году, но до сих пор он вступал в дебаты только со своими «собратьями по разуму».