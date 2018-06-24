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В реках Европы рыбы страдают из-за наркотиков
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В реках Европы рыбы страдают из-за наркотиков 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos
На сайте научного журнала Science of the Total Environment появился материал, рассказывающий о пагубном влиянии концентрации кокаина в реках Европы на здоровье рыб семейства угревых.
Еще в 2012 году европейские водоемы подвергли исследованию и обнаружили, что концентрация опасного вещества превышает в некоторых реках все допустимые нормы. Например, в Бельгии было зафиксировано до 753 нанограммов кокаина на литр воды.
Ученые всерьез обеспокоились тем, как это влияет на обитателей водоемов и пришли к неутешительным выводам. Вполне ожидаемо оказалось, что столь печальный факт способствует вымиранию рыб.
Так, например, угри в «зараженных» реках довольно быстро становятся гиперактивнымы. В то же время, невольное «употребление» рыбами наркотика приводит к массе других проблем: накапливаясь в организме, кокаин приводит к разрушению мышечных тканей. Следовательно, угри лишаются возможности плавать на дальние расстояния (при этом место их размножения, находится весьма далеко от места обитания).
Исследователи призывают работать над улучшением системы очистки рек, чтобы избавить их обитателей от пагубного воздействия наркотиков.
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