Ещё
Британка занялась йогой на краю 60-метровой скалы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британка занялась йогой на краю 60-метровой скалы 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жительницу Великобритании заметили на краю утеса, чья высота составляла более 60 метров. Неизвестная бесстрашно занималась йогой, прямо над пропастью. За этими упражнениями ее и застал фотограф Уэйн Спринг (Wayne Spring).
DAILYMAIL
По словам 51-летнего мужчины, скала Сифорд Хэд (Seaford Head) очень опасна. Повсюду висят предупреждающие знаки, что они могут обрушиться в любой момент времени. Утес расположен рядом с городком Сифорд (Seaford) в Восточном Суссексе (East Sussex) и является частью Национального парка Севен Систерс (Seven Sisters).
Фотограф отметил, что несмотря на это, туристы все равно ходят к обрыву и он неоднократно был свидетелем подобной глупости. Однако эта женщина, которая занималась йогой на краю скалы, превзошла все допустимые пределы вменяемости. По словам Спринга, это был самый идиотский поступок, который он видел в своей жизни.
DAILYMAIL
Тем не менее незнакомка как ни в чем не бывало выполнила такие упражнения, как «журавль», стоя на одной ноге и упор «горку». Мужчина признался, что уже давно задумывался о том, что многие люди «не дружат» со здравым смыслом, но когда он увидел, как незнакомка сделала стойку на голове, то не поверил своим глазам.
DAILYMAIL
«Йога предполагает релаксацию, но я не могу сказать, что наблюдать за ней имело хотя бы что-то с этим общее. Женщина очень четко выполняла упражнения и было видно, что она вполне осознает, какой опасности себя подвергает», — цитирует Спринга британское издание DailyMail.
Teleprogramma.pro: последние новости
Норвежские ученые выяснили, что человечество стремительно тупеет Яна Кошкина: «Если грудь есть, почему бы ее не показать?!» Появились кадры Анастасии Квитко без ретуши
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: знаете ли вы значение умных слов?22
Борман: что стало с личным секретарем Гитлера7
Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле74
Что означает тату в виде точки с запятой21
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»27
Видео
11:08
Животные, которые навсегда исчезли из-за человека
Истории
10:08
Что везут через границу контрабандисты
Вещи
10:07
Мифы, в которые взрослые не верят
Истории
06:31
Эпидемии, над которыми ученые ломают голову
Истории
05:46
Как казино заставляют вас играть
Безумный мир
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение