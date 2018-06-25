В Китае обнаружили останки странного существа

Ученые из оксфордского и юньнаньского университетов обнаружили в Китае окаменелые останки загадочного существа.

Как сообщает DailyStar, исследователи полагают, что удивительное морское животное обитало на нашей планете около 500 миллионов лет назад.

Кстати, палеонтологи затрудняются точно ответить, кого именно они нашли. Поначалу даже предположили, что существо имеет внеземное происхождение. Однако затем появилась версия, что таинственное животное принадлежит к группе животных, известных как канцеллоиды и не вписывающихся ни в одно «древо жизни», созданное учеными. При жизни странное существо было покрыто множеством колючек.

Некоторые специалисты предположили, что «инопланетянин», получивший название Allonnia nuda, является предком морских губок, но другие эксперты с ними не согласны, отмечая, что никаких доказательств этому нет.