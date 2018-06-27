Канадец продает воду из-под хот-догов: 40$ бутылка

Посетителям канадского фестиваля Car Free Day, который прошел недавно в Ванкувере, местный художник и предприниматель Дуглас Бивенс предложил приобрести воду из-под хот-догов.

Предприниматель открыл свою палатку и даже создал для напитка под названием Hot Dog Water официальный Инстаграм.

Бивенс уверял, что его вода создана по уникальному рецепту и очень полезна для здоровья. По словам Дугласа, чудо-напиток имеет приятный освежающий вкус, не содержит калорий, помогает сбросить вес и выглядеть моложе и вообще удовлетворяет потребность человека во всех микроэлементах.

Стоимость «волшебной» воды составила 38 канадских долларов (около 2000 рублей) за 0,5 литра. Забегая вперед, отметим, что нашлись желающие приобрести этот чудо-напиток.

@hotdogwater_official

Другие же гости фестиваля и пользователи Сети, узнавшие о странной воде, обвинили Бивенса в мошенничестве, назвав его продукт абсурдным.

Собственно, Дуглас и не отрицает этого факта. Даже в брошюрах, которые предприниматель выдавал покупателям вместе с водой, мелким шрифтом написано, что Hot Dog Water — это некий эксперимент, призванный обратить внимание людей на то, как легко они поддаются грамотным маркетинговым ходам. Но кто читает мелкий шрифт, правда?

Дуглас объясняет, что в погоне за модным сейчас здоровым образом жизни люди совершенно утратили критическое мышление и, не задумываясь, покупают всякие бесполезные вещи, производители которых обещают им чудесное омоложение и крепкое здоровье.

«Hot Dog Water — это всего лишь вода с сосиской», — говорит Бивенс, — «Но падкие на рекламу покупатели поверили в ее чудодейственные свойства».

Дуглас отмечает, что на «производство» воды, брендинг, рекламу и аренду палатки на фестивале он потратил около 900 долларов, но окупил затраты уже в первый же день!

Когда предприниматель раскрыл цель своего эксперимента, люди начали признаваться, что стали пересматривать свое отношение к дорогим и якобы уникальным продуктам.