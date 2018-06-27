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Жених по ошибке взял в жены мужчину в Индии
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Жених по ошибке взял в жены мужчину в Индии 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Житель Индии подал заявление на развод, когда узнал, что его супруга — мужчина. Судебные инстанции отказали Рулешу в расторжении брака, сообщило РИА «Новости».
«Когда я впервые увидел Рупу (имя изменено), на ней был макияж. Проведя с ней неделю, я отправился в город на работу. Но когда я вернулся, то заметил, что она носит бороду, и еще понял, что ее голос похож на мужской», — пожаловался Рупеш.
Родственники супруги заявили, что у индийца нет выбора и молодоженам придется жить вместе, сообщило ИА Nation News. Мужчина обратился за помощью в полицию и суд, но его прошение не удовлетворили. Адвокаты «девушки» назвали обвинения несчастного мужа лживыми и безосновательными.
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