Жених по ошибке взял в жены мужчину в Индии

Житель Индии подал заявление на развод, когда узнал, что его супруга — мужчина. Судебные инстанции отказали Рулешу в расторжении брака, сообщило РИА «Новости»

«Когда я впервые увидел Рупу (имя изменено), на ней был макияж. Проведя с ней неделю, я отправился в город на работу. Но когда я вернулся, то заметил, что она носит бороду, и еще понял, что ее голос похож на мужской», — пожаловался Рупеш.

Родственники супруги заявили, что у индийца нет выбора и молодоженам придется жить вместе, сообщило ИА Nation News. Мужчина обратился за помощью в полицию и суд, но его прошение не удовлетворили. Адвокаты «девушки» назвали обвинения несчастного мужа лживыми и безосновательными.