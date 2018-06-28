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Призрак на детских качелях наводит ужас
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Призрак на детских качелях наводит ужас 

Дни.ру 21 минуту назад
Детскую площадку в одном из городов Индии захватил призрак. По крайней мере, в этом уверены любители паранормальных явлений. Свидетели засняли буйство привидения на видео.
На пустой детской площадке внезапно стали раскачиваться качели. Это заинтересовало оказавшегося поблизости автора ролика. Пока вторые качели висели неподвижно, первые двигались, а затем начали бешено крутиться.
Автор, хотя и был не один, предпочел быстрее убежать подальше от "мистического места". Посмотревшие видео пользователи Сети убеждены, что на качелях в самом деле катался призрак. Хотя нашлись и скептики. Они уверены, что кто-то просто привязал к сиденью тонкие веревки и дергал за них, сообщает телеканал "360".
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