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«Висит в воздухе голова и излучает холод»
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«Висит в воздухе голова и излучает холод» 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Depositphotos.com
Давно дело было. Когда я был еще подростком. Занимался спортом. Спиртного и тем более наркотиков не употреблял. Семья моя переехала в новую квартиру, в которой у меня появилась своя комната. И в одну из первых ночей произошел интересный случай. Спал я лицом к стене, и вдруг проснулся. Проснулся от какого-то жуткого, непонятного страха и ощущения присутствия кого-то в комнате. Пытаюсь перевернуться и не могу. Тело не слушается. Совсем. Даже дышать тяжело, настолько страх сковал меня. Но почему-то знаю, что это сделать жизненно необходимо.
Как-то собрав силы, рывком перевернулся. И что я вижу… Возле двери, немного левее выключателя, висит в воздухе голова. Она немного напоминала голову из заставки популярной тогда телевизионной передачи «Вид».
Что-то мне подсказывает, что нужно бежать, покинуть комнату. Но для этого нужно пробежать мимо этой головы. Опять рывок — и бегу к двери. Правой рукой открываю дверь, а левой бью по выключателю. Включается свет. Отмечаю про себя, что голова серо-зеленоватого цвета и излучает сильный холод. В кисти левой руки аж похолодало. В общем, выскочил в коридор и позвал родителей. Рассказал им все. Вместе зашли в мою комнату, но ничего там уже не было. В дальнейшем ничего подобного никогда не видел.
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