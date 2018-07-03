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«Я вошла в шар, и тело и голова перестали болеть»
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«Я вошла в шар, и тело и голова перестали болеть» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos.com
Тогда я ещё ходила в садик. Мне было лет, наверное, четыре или пять. После обеда, когда мы спали (но с утра я чувствовала себя плохо, то есть была температура, я стала капризничать, а мама подумала, что это очередной каприз мой, и повела в садик), поскольку у меня температура, я во сне крикнула.
Ну а поскольку дети спали, воспитательница подумала, что я не сплю, а разговариваю, и подняла меня с постели и поставила в угол. То есть наказала. Я в ужасном состоянии, когда мне хочется лечь в постель, стояла в углу, еле держалась на ногах.
И в этот момент появляется огромный шар диаметром больше метра оранжевого цвета, и я стоя на месте вошла в этот шар, представляете? Сейчас мне 52 года, и я до сих пор помню это, как будто это было вчера. И вот и в этом шару я простояла до четырех часов дня, до подъема.
А когда я вошла в этот шар, у меня перестало болеть все тело и голова. А до этого болела голова и все остальное сильно-сильно. Когда я стояла внутри шара, я не чувствовала ничего, мне было легко и воздушно, как будто кто-то все это видит и мне помогает. Через некоторое время шар исчез. И боли возобновились. Вот такая история.
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