«За дверью начался настоящий акустический ужас»

Мне тогда ещё было 12 лет… Дома, где проживаю (квартира четырехкомнатная), я оставался частенько один… Мать уезжала на дачу, батя погиб годом ранее (на него покойного я и грешу). Но ведь по поверию душа покойного 45 дней «ушатывается»… А в данном случае период времени прошёл намного более.

Помню, матушка уехала на пару дней, с ночёвками, естественно, на дачу (это второй случай), а я в квартире, т. е. дома остался один. Днём погулял, потом дома телек, ещё что-то… И после обеда, может, чуток вечерее, я увидел, как у меня в зале у окна занавески шатаются. Первая мысль: окно открыто или форточка, спокойно подошёл и, отодвинув тюль, проверил окно — всё было закрыто. Не придал значения, направившись далее заниматься своими делами.

После этого начались или пошли, как бы мягко (хоть в действительности слово «мягко» здесь не подходит) выразиться, звуки разные. Шаги, посуда, прочие звуки. Вот тогда меня как ошпарило. До ночи у телевизора и просидел, звук на телевизоре был, но что там звучало в нём, я не слушал, а поглядывал по сторонам, от угла комнаты до другого угла — и так глаза и бегали. Много ещё чего было. Дело к ночи. Спать я пошёл в дальнюю комнату. Свет в комнате горел до рассвета на улице за занавесками, дверь в комнату я закрыл и сел поперек кровати как раз напротив двери. Вот тогда-то за ней и пошёл настоящий «акустический» ужас.

Скептики и тот, кто не сталкивался с этим, могут отрицать сколько угодно, что это наша фантазия, этого не существует и прочее-прочее. Но я сам атеист и не в какие лжерелигии не верю, обладаю устойчивой психикой, проблем никогда не имел и никуда не обращался (пьфу-пьфу-пьфу, чтоб не сглазить), но точно могу с уверенностью сказать, что необъяснимый невидимый «феномен» существует… Всем здоровья, настоящего человеческого счастья и отсутствия подобных воспоминаний, столкновений и встреч.