«Человек исчез, как в сказке»

Недавно, копаясь в интернете, наткнулся на снимок с прерывающимся следом человека, и вспомнился случай из детства, а следом и другие похожие.

Почти 60 лет назад шёл я домой чем-то сильно расстроенный. Когда начался дождь, я успел укрыться в магазине. Непродолжительный дождь только слегка вспорошил землю, и я пошёл, оставляя чёткие следы. Спереди увидел, как прошла девчонка наперерез по пути, которым должен был идти я. Жалко, подумал я, там мои следы будут уже вторыми.

Дойдя до поворота и входя в огромный двор, я никого не увидел и в недоумении пошёл, разглядывая её след, предполагая, что она свернула направо, в общественный туалет, но по времени, даже бегом, она вряд ли успела бы. И вдруг вижу: след прервался…

Второй и третий случай был у нас во дворе трехэтажного дома. После лёгкого снежка спустился я во двор. Прямо перед подъездом была беседка, в которой я и расположился. Посидев какое-то время, решил пройтись и направился в сторону ворот. Заметил следы явно невзрослого человека. Думаю, кто-то успел пройтись до меня. Через шагов 30 след прервался. Размышляя об увиденном, я вернулся в беседку и стал ждать, когда выйдет кто-нибудь из ребят или, вообще, кто-нибудь. Как только из другого подъезда вышел один мой товарищ, я подозвал его и сказал, что покажу нечто интересное, но надо подождать ещё кого-нибудь. Вскоре появился и второй. Я подозвал его, первый уже изнывал от нетерпения. Объяснив, как нужно двигаться, повёл по следу рассказывая, как дело было. Дойдя до места, указал им сей казус. Каждый из них начал нести полную околесицу, иногда спрашивая меня, что я об этом думаю? А что думать? Человек исчез, как в сказке.

Третий случай был также во дворе. Опять сидел в беседке. Из подъезда, видимо, срезая путь через двор, шли трое: мужчина, женщина и ребенок. Они спокойно, о чём-то разговаривая, направились к воротам. Ну, направились — и ладно. Ушёл в свои мысли и что-то заподозрил, что до ворот они не дошли, или я прозевал? Через некоторое время решил пройтись и пошёл тем же путем. На том же месте, где прерывались шаги предыдущего подростка, следы прекратились.

Эти все случаи произошли в Семипалатинске в разные годы. Реакция тех, кому я пытался это рассказать, была почти никакой, что выбивало у меня желание с кем-либо делиться, может, поэтому и пишу.

Четвёртый случай был в семидесятых на Кавказе. Ехал в горное село на автобусе. Спереди плелась легковушка, горели габаритные.

Плелась как привязанная невидимой нитью, не пытаясь оторваться вперед, меня это слегка раздражало. Вот дорога стала петлять, и на одном из поворотов машина, свернув направо, скрылась из виду. Расстояние между нами было метров 30. Когда наш автобус свернул в эту петлю, там этого «жигулёнка» (или «москвичонка») уже не было.

Я сидел спереди и кинулся к лобовому стеклу, заподозрив неладное и осматривая всё вокруг. Машина исчезла. Между изгибом дороги была щель метра два-три, в широкой части, может, четыре-пять, заросшая кустарником и с тянущимися вверх деревцами, никакой пыли или поломанных и погнутых кустарников от свалившегося вниз авто не было. Свечения габаритных огней тоже не было. Водитель спросил: в чём дело? Я сказал: где машина? Он сказал: нету. Я кинулся к окнам на левой стороне и стал внимательно осматривать ущелье. Ничего. Кто-то сказал: найдётся. Я сел и, как и все, поехал, как будто ничего не произошло. Многие даже не поняли, что произошло.

Из всего мною изложенного выходит, что момента исчезновения я ни разу не видел, хотя один раз мог, когда шла группа из трех человек. Помню, как я много раз фиксировал своё внимание на тех местах, где исчезали люди, как человек нашедший деньги просматривает это место, как будто там опять может что-нибудь такое лежать. Ясно, что зря, ну а вдруг?