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Шестилетний ребенок потратил $1000 за 24 часа
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Шестилетний ребенок потратил $1000 за 24 часа 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Один дома"
Откуда у ребенка $1000 и на что он потратил эти деньги.
Блогеры, ведущие проект Yes Theory, решили провести эксперимент с деньгами и детьми. По условиям эксперимента, ребенку вручают $1000 и разрешают потратить их на свое усмотрение.
Первое, что сделал этот шестилетний мальчик, — заказал лимузин! Его вдохновил фильм "Один дома", созданный в Соединенных штатах Америки. По сюжету, вся семья отправляется в Париж на Новый год, но одного ребенка случайно забывают.
Нашего героя никто не забыл, но и он не упустил возможности воспользоваться самостоятельностью и свободой. После лимузина он заказал пиццу, а затем направился в магазин игрушек. Кстати, кроме этого он потратил деньги еще и на помощь бедным.
А вот так он выглядит в реальной жизни.
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