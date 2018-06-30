Шестилетний ребенок потратил $1000 за 24 часа

Откуда у ребенка $1000 и на что он потратил эти деньги.

Блогеры, ведущие проект Yes Theory, решили провести эксперимент с деньгами и детьми. По условиям эксперимента, ребенку вручают $1000 и разрешают потратить их на свое усмотрение.

Первое, что сделал этот шестилетний мальчик, — заказал лимузин! Его вдохновил фильм "Один дома", созданный в Соединенных штатах Америки. По сюжету, вся семья отправляется в Париж на Новый год, но одного ребенка случайно забывают.

Нашего героя никто не забыл, но и он не упустил возможности воспользоваться самостоятельностью и свободой. После лимузина он заказал пиццу, а затем направился в магазин игрушек. Кстати, кроме этого он потратил деньги еще и на помощь бедным.

А вот так он выглядит в реальной жизни.