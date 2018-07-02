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Мистические эксперименты ЦРУ
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Мистические эксперименты ЦРУ 

Рамблер 11 часов назад
С 1978 по 1995 год в ЦРУ разрабатывали программу «Звёздные врата». Её целью было создание армии воинов со сверхъестественными способностями. Несмотря на то, что замысел кажется фантастическим, отчёты о программе говорят о её успешности. И вот факты, которые приоткрывают секреты «Звёздных врат».
1. Китаец Зан Баошен уверял, что умеет перемещать предметы через стены, не разрушая сами стены. Специалисты протестировали его и обнаружили, что у Зана действительно есть паранормальные способности.
2. Экстрасенсы могли просматривать документы и помещения внутри зданий удалённо. Это было одно из главных направлений, интересовавших ЦРУ. Обладающие сверхспособностями люди умели читать сообщения, запечатанные в конверты, и видеть спрятанные картинки, при этом находясь на большом расстоянии.
3. Экстрасенсы пытались предсказывать будущее. ЦРУ использовали их способности в военных операциях. Людей просили описать день в будущем в конкретном месте и указать, что именно они видят. Позднее специалисты сравнивали предсказания с тем, что произошло на самом деле. В ходе операции «Буря в пустыне» экстрасенс предсказал несколько событий, включая конфликт в Персидском заливе за 15 дней до его начала.
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