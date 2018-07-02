Может ли наша жизнь быть компьютерной симуляцией

Как известно, во Вселенной происходит не так много хаотичных процессов. Если бы ее развитие шло не упорядоченно, вряд ли могли бы возникнуть многочисленные звезды и планеты, а уж вероятность возникновения на них жизни и вовсе равнялась бы нулю!

Следовательно, все регулируется неким высшим началом — «всемирным компьютером». Но есть также вероятность того, что эта система не первична. То есть «первичный компьютер» мог породить другую систему, которая создала собственную «упорядоченную реальность». И таких уровней может быть много.

Известный ученый и предприниматель, глава корпораций SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск на июньской Code Conference, посвященной IT-индустрии, заявил, что надеется на то, что мы действительно живем в симуляции, так как если бы это было иначе, человечество могло бы уже давно погибнуть в результате какого-нибудь глобального катаклизма: «Либо мы создадим неотличимые от реальности симуляторы, либо цивилизация прекратит свое существование»

Смесь «реала» с «виртуалом»

В последнее время активно развиваются видеоигры с элементами дополненной реальности — взять тех же покемонов… Уже существуют технологии, которые помогают «наложить» виртуальную реальность на настоящую. Рано или поздно наступит ситуация, когда нам будет сложно отличить виртуальный мир от того, который мы считаем подлинным.

А что если это происходит уже сейчас? Если человечество смогло создать системы виртуальной реальности такого уровня, то где гарантия, что мы уже не находимся внутри таких систем? Быть может, наш мир — это модель мира предков, которая создана нашими отдаленными потомками? Наша реальность такова, какой она выглядела в «настоящем» мире много лет назад? Не исключено также, что даже наше физическое тело — всего лишь виртуальная иллюзия, и мы существуем в виде волновых «фантомов». Отсюда и теория о перерождении душ: в каждом «фантоме» заложена программа, согласно которой он живет определенное количество времени, а затем «умирает» и возрождается в новой виртуальной оболочке. Для каждого из нас это будет означать новую «жизнь»-реальность.

Управляемый мозг

Илон Маск предположил, что в обозримом будущем люди начнут взаимодействовать с электронными интерфейсами посредством нейрокружева — специальной прослойки, вживленной прямо в кору головного мозга. Термин был ранее придуман писателем Йеном Бэнксом.

Нейрокружево позволит людям перерабатывать большие массивы данных с огромной скоростью. Один из первых его прототипов был создан в 2015 году, когда американским исследователям успешно удалось вживить такую систему в мозг мышей.

Но если людям уже удалось создать нейрокружево, то почему бы не предположить, что его придумали еще раньше, ведь, как говорится, все новое — хорошо забытое старое? Всегда ли мы контролируем свой собственный мозг? Сейчас уже существуют системы, способные подавлять определенные воспоминания или, напротив, пробуждать ложные воспоминания… А бывает, люди совершают какие-то абсурдные и даже асоциальные поступки как бы под чьим-то воздействием. Мы принимаем их за сумасшедших, а почему бы не допустить, что их мозг подключен к невидимому компьютеру, который нас всех контролирует?

Нерациональное поведение может быть, к примеру, результатом компьютерного сбоя. А реальность такова, какой ее нас заставляют видеть. Мы все подключены к машинам, которые манипулируют нашим сознанием, как в пресловутом фильме «Матрица» братьев Вачовски.

Третьего не дано

В свою очередь, шведский исследователь Ник Бостром в своей книге «Живем ли мы в компьютерной симуляции?» (2003) говорит о трех вероятных сценариях развития человеческой расы. Первый из них — это вымирание человечества еще до достижения «постчеловеческого» этапа (то есть перехода в волновую форму), второй — достижение стадии «постчеловеческого» существования, но без моделирования эволюционной истории, и, наконец, третий — мы уже находимся в Матрице. Однако ясно, что мы никогда не получим доступа к полному знанию о любом из этих сценариев, полагает Бостром. Мы либо в матрице, либо нет. И если это не так, мы вряд ли мы способны создать матрицу, потому что если матрицу можно было бы создать, то это произошло бы в любом случае. И мы были бы внутри нее…