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«Неожиданно кто-то прошел сзади»
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«Неожиданно кто-то прошел сзади» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Меня зовут Альберт, работаю машинистом экскаватора. Однажды сносил здание старого морга на заброшенном кладбище, то есть на котором уже давно никого не хоронят. Работаю себе, то ломаю, то гружу на самосвал.
Неожиданно в блике стекла увидел, как кто-то прошел сзади. Я на всякий случай решил посмотреть, куда он пошел чтобы не был в опасной зоне. Поворачиваю голову — никого. Показалось, думаю.
Работаю дальше, опять в блик стекла вижу уже отчетливо, как прошла бабушка с двумя сумками в руках. Я думаю: вот молодец, до сих пор ухаживает за могилой. Поворачиваю голову посмотреть, куда пошла — нет никого.
Уже завершая работу, ломая последнюю дальнюю стену, а к ней уже вплотную примыкали могилы, работаю осторожно, медленно, чтобы не повредить оградки. Смотрю прямо перед собой на остатки стены, могилы и ковш экскаватора.
Чуть скосил взгляд — во, думаю, набежали, кто им сказал, что тут работы ведутся? Прибежали, чтобы не поломал чего. Все это мелькнуло в голове за долю секунды, так как увидел прямо перед собой пять человек: старых трое спереди и двое сзади, может, четверо спереди. Тут же поворачиваю голову к ним, чтобы встретиться с ними взглядом. Нет никого.
Если про первые два раза я думал, что мне показалось, то в этот раз я уверен, что я видел их.
Кстати, после этого я, наверное, научился замечать их. Потому что я иногда что-то замечаю, но не четко или явно. Случается это обычно на парковке техники — там есть будка, где хранятся гсм (горюче-смазочные материалы), всякие запчасти и т. д. На работе рассказывали, что до меня на этом предприятии работал машинист, который покончил собой. И я говорю ему: что, подглядываешь?
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