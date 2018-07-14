«С того света намекали, что не в свое дело лезу»

Заинтересовалась как-то гаданиями. Прочитала где-то, что надо сделать коридор из зеркал, такой, чтобы было видно отражение телевизора. И положить какую-нибудь вещь покойника. Тогда при отсутствии каналов, когда только «шум», можно увидеть этого покойника в том виде, в каком он в настоящий момент пребывает на том свете.

Ну, сделала все, как полагается, и стала внимательно всматриваться в «тот телевизор». Нет, ничего особенного я там не увидела. Но вот только я начала смотреть через зеркала, как неожиданно начал звонить домашний телефон. Странно так, необычно зазвонил. Я: «Алло, алло!». В трубке тишина.

Я выключила телефон из сети. И опять стала смотреть в зеркало. А телефон опять: «Дзи-и-инь!». Выключенный! Страшно мне стало. Но я сняла трубку: «Алло!». Молчание.

Ну, я опять в зеркала уставилась. Ничего особенного. «Снег» на экране. А телефон снова: «Ди-и-и-инь!». Так жутко мне стало. В спешке убрала я зеркала и больше никогда таким не занималась.

Я слышала, что обитатели Того Света имеют от жителей нашего мира свои секреты и очень не любят, когда праздно любопытствующие к ним свой нос суют. Вот, видимо, намекали, что не в свое дело лезу. Придет время — сами все узнаем. Всему свое время.