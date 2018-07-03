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Фотограф заснял смартфоны с откровенными переписками
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Фотограф заснял смартфоны с откровенными переписками 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Нью-йоркский фотограф Джефф Мермельштайн (Jeff Mermelstein) длительное время фотографировал в общественном транспорте переписки в смартфонах незнакомцев. Интересные находки он публиковал в своем Instagram-аккаунте.
Оказалось, во время поездок люди часто занимаются секстингом, делятся друг с другом секретами интимной жизни и посылают фото своих половых органов.
Некоторые ведут многочасовые бессмысленные беседы. Встречаются и любители теорий заговора: «Ха-ха-ха! Окей, но нам реально необходимо расследовать иллюминатов», — написал один из прохожих.
Зачастую в аккаунте Мермельштайна публикуются снимки, которые символизируют различные этапы в жизни людей, — от абортов до свадеб. К примеру, на одной фотографии в ответ на игривые пространные умозаключения, как выглядит собеседник, адресат ответил: «Ты выглядишь как мой человек. Я люблю тебя». В другом случае адресат предложил пользователю поскорее расстаться.
Как пишет BusinessInsider, с помощью своего проекта Джефф Мермельштайн не только расширил понятие уличной фотографии, но и предпринял попытку лучше понять окружающих. Когда люди спешат по своим делам, они не задумываются, что за каждым человеком стоит целый эмоциональный мир.
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