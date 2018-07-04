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Пугающие пророчества, которые уже сбываются
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Пугающие пророчества, которые уже сбываются 

Рамблер 1 час назад
Примерно половина предсказаний фантастов рано или поздно становятся реальностью. Но обычно люди обращают внимание на предсказания оптимистичные, хотя на самом деле пессимистические прогнозы сбываются не реже. И вот о чём предупреждают футурологи.
1. Технический прогресс уже сейчас лишает людей работы, но в будущем безработица может стать глобальной проблемой. Уже понемногу исчезают некоторые профессии, но в ближайшее время всё больше рабочих мест будут занимать роботы.
2. Сегодня появляется всё больше бактерий, которым не страшны антибиотики. Из-за этого человечеству угрожает эпидемия заболеваний, в лечении которых антибиотики помогать не будут. Также резистентность бактерий к противомикробным препаратам сделает опасными хирургические операции и трансплантацию органов.
3. Экологической катастрофой нас пугают так давно, что к этому уже привыкли. Между тем, все куда хуже, чем кажется: последствия потепления будут ощущаться ещё не одну сотню лет. За это время мы рискуем потерять некоторые виды животных и экосистемы.
4. Прирост населения и одновременное истощение почв приведут к нехватке еды. Специалисты говорят, что в течение ближайших 50 лет потребность в продовольствии возрастёт в два раза, поэтому недалёк час, когда человечеству нужно будет задуматься, где взять еду.
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