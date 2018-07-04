Пугающие пророчества, которые уже сбываются

Примерно половина предсказаний фантастов рано или поздно становятся реальностью. Но обычно люди обращают внимание на предсказания оптимистичные, хотя на самом деле пессимистические прогнозы сбываются не реже. И вот о чём предупреждают футурологи.

1. Технический прогресс уже сейчас лишает людей работы, но в будущем безработица может стать глобальной проблемой. Уже понемногу исчезают некоторые профессии, но в ближайшее время всё больше рабочих мест будут занимать роботы.

2. Сегодня появляется всё больше бактерий, которым не страшны антибиотики. Из-за этого человечеству угрожает эпидемия заболеваний, в лечении которых антибиотики помогать не будут. Также резистентность бактерий к противомикробным препаратам сделает опасными хирургические операции и трансплантацию органов.

3. Экологической катастрофой нас пугают так давно, что к этому уже привыкли. Между тем, все куда хуже, чем кажется: последствия потепления будут ощущаться ещё не одну сотню лет. За это время мы рискуем потерять некоторые виды животных и экосистемы.

4. Прирост населения и одновременное истощение почв приведут к нехватке еды. Специалисты говорят, что в течение ближайших 50 лет потребность в продовольствии возрастёт в два раза, поэтому недалёк час, когда человечеству нужно будет задуматься, где взять еду.