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Борьба с пчелами: китаянка попыталась украсть мед
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Борьба с пчелами: китаянка попыталась украсть мед 

Рамблер 2 часа назад
Жительница Китая заскучала и решила ограбить диких пчел.
Попытка украсть мед оказалась неудачной, но женщина это поняла не сразу, поэтому пчелы успели ее довольно сильно ужалить. Однако китаянку это не сильно испугало и она сняла опухшее от укусов лицо на фронтальную камеру, сообщает издание Metro.
"Мне стало скучно и я отправилась в горы ловить пчел, но оказалась беспомощной, когда они напали на меня", — заявила женщина.
Видео за довольно короткое время набрало миллионы просмотров и стало популярным в социальных сетях. Судя по всему, сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, а укусы не сильно навредили ей. Имя китаянки и место, где на нее напали пчелы, никто не смог определить.
Отметим, что мёд полезен для здоровья и активно используется в народной медицине.
Пчелоужаление тоже считается методом лечения. Но такие процедуры должны назначаться врачом. Проводятся они также строго в амбулаторных условиях.
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