Борьба с пчелами: китаянка попыталась украсть мед

Жительница Китая заскучала и решила ограбить диких пчел.

Попытка украсть мед оказалась неудачной, но женщина это поняла не сразу, поэтому пчелы успели ее довольно сильно ужалить. Однако китаянку это не сильно испугало и она сняла опухшее от укусов лицо на фронтальную камеру, сообщает издание Metro.

"Мне стало скучно и я отправилась в горы ловить пчел, но оказалась беспомощной, когда они напали на меня", — заявила женщина.

Видео за довольно короткое время набрало миллионы просмотров и стало популярным в социальных сетях. Судя по всему, сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, а укусы не сильно навредили ей. Имя китаянки и место, где на нее напали пчелы, никто не смог определить.

Отметим, что мёд полезен для здоровья и активно используется в народной медицине.

Пчелоужаление тоже считается методом лечения. Но такие процедуры должны назначаться врачом. Проводятся они также строго в амбулаторных условиях.