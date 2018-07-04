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Аист принес исследователям счет на огромную сумму
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Аист принес исследователям счет на огромную сумму 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Некоторые верят, что аисты приносят детей, но один представитель этих прекрасных птиц сумел принести огромный счет за телефонную связь польским ученым.
Исследователи из группы EcoLogic снабдили аиста Кайка (Kajtka) GPS-трекером, чтобы отследить путь его миграции. Специалисты планировали дождаться аиста в родной Польше после зимовки, но в их планы вмешался случай.
Аист пролетел 6 тысяч километров и решил остановиться долине Голубого Нила в Судане, где трекер был потерян. И настолько удачно, что его нашел местный житель, который извлек SIM-карту и установил в свой телефон.
Исследователи не знали о судьбе трекера, пока им не пришел огромный счет за услуги связи. Всего суданец наговорил на 10 тысяч злотых (или на 170 тысяч рублей). Сообщается, что избежать оплаты не удастся, так как SIM-карта оформлена на одного из сотрудников организации.
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