Унесенную в море женщину нашли живой через 1,5 года

Загадочное происшествие обсуждают индонезийские СМИ. По их информации, женщина, которую полтора года назад унесла в море волна, оказалась жива, а нашли ее на том же пляже, с которого она исчезла.

Свидетелями несчастного случая, произошедшего с Найнин Сунарси в 2016 году на острове Ява, оказалось много людей. Тогда внезапно поднявшаяся крупная волна буквально смыла женщину в море. Прийти на помощь несчастной никто не решился: рисковать жизнью в сильный шторм казалось безумием.

Разумеется, позже развернули спасательную операцию, но поиски не принесли результатов. Женщину объявили погибшей, посчитав, что выжить в море в течение нескольких недель она не могла.

Однако семья несчастной отказывалась верить в смерть Найнин и, как оказалось, ненапрасно.

На днях пропавшую в 2016 году женщину обнаружили на том же самом пляже, с которого ее унесло волной. Уже сам факт того, что несчастная оказалась жива, удивителен, но это еще не все. Найнин оказалась одета в то же платье и штаны, в которых была в тот злосчастный день. Более того, одежда была в очень хорошем состоянии.

Странно и другое: дядя Найнин утверждает, что ему приснился сон, в котором племянница просит его прийти на тот злополучный пляж, где с ней случилось несчастье. Проснувшись среди ночи, индонезиец отправился к морю, но никого там не обнаружил. Утром он повторил попытку и с удивлением увидел на песке Найнин.

Сейчас женщина находится в госпитале. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, отмечая, что следов насилия на теле женщины нет, хотя она очень слаба и не пришла в себя.

Представители правоохранительных органов признаются, что ранее никогда не сталкивались с подобными ситуациями и ждут, когда Найнин сможет рассказать, что же с ней произошло.

А конспирологи наперебой выдвигают свои версии событий. Так, некоторые полагают, что женщина была спасена пришельцами, другие говорят о портале в другое измерение, третьи уверены, что индонезийка стала участницей какого-то секретного эксперимента.

Предположений много, но рассказать о том, что же произошло с ней на самом деле, сможет только сама Найнин. Если придет в себя.