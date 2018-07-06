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Писательницу затравили в Сети за туалетную бумагу
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Писательницу затравили в Сети за туалетную бумагу 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @HanaMichels
Писательница Хана Михельс (Hana Michels) опубликовала селфи из уборной, в результате чего нарвалась на массу гневных комментариев от пользователей. Об этом она рассказала в Twitter.
Фотография была выбрана Михельс в качестве аватара для Tinder. На снимке девушка чистит зубы в полотенце и шапочке для ванной, а на заднем фоне можно разглядеть рулон туалетной бумаги на держателе.
«Это мой профиль Tinder. Он не менялся год. 23 мужчины написали мне, что я ошиблась в вопросе туалетной бумаги», — рассказала писательница. Позднее она добавила, что ее страница также видна женщинам, однако проблему видят только представители сильного пола.
Пост Михельс вызвал ожесточенные споры в Twitter. Некоторые пользователи поддержали внимательных мужчин и заявили, что с туалетной бумагой действительно что-то не так. По их мнению, рулон нужно перевернуть, чтобы бумажным изделием удобнее было пользоваться. Другие же комментаторы поддержали писательницу и заявили, что ее способ идеально подходит для владельцев кошек: домашние питомцы обожают разворачивать туалетную бумагу, которая свисает с держателя.
Ранее пользователи сети бурно отреагировали на девушку, которая захотела сделать сексуальное селфи, однако выбрала неправильное место для фотографии. Ей посоветовали сделать ремонт в ванной.
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