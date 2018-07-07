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7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
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7 вещей, о которых нам врали всю жизнь 

Рамблер 5 часов назад
Существуют вещи, о которых каждый из нас знает с раннего детства. Мы воспринимаем эти факты как данность и большинство из них никогда не подвергали сомнению. А что, если многое из того, о чем нам рассказывали, на самом деле не абсолютная истина?
Многие вещи, о которых мы, казалось бы, знаем, на деле оказываются выдумкой или даже провокацией.
Стереотипное мышление всегда было главным врагом человека. Расширяйте сознание, познавайте новое. Вот некоторые из привычных вещей, на которые на самом деле стоит смотреть под другим углом.
Например, вы знали, что вкус Coca-Cola действительно зависит от емкости? Напиток в пластиковых бутылках на самом деле существенно отличается от того, что разлит в банках. А самой "вкусно" колой считается та, что продается в стеклянных бутылках, и этому есть научное объяснение.
Больше любопытных фактов смотрите на видео.
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