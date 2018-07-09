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Сиба‐ину «вызвала скорую» в Японии и умилила Сеть
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Сиба‐ину «вызвала скорую» в Японии и умилила Сеть 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Японии собака породы сиба‐ину поразила всех своих умением. Четвероногий питомец с поразительной точностью повторил звук, который издает сирена машины скорой помощи. Видео с «песней» сиба‐ину опубликовал телеканал ABC News.
Собака из Хиросимы так понравилась пользователям, что ролик быстро стал вирусным.
Видео, которое с момента публикации набрало более 40 тысяч просмотров, набрал свыше тысячи лайков.
«Ух ты, как похоже на скорую», — писали в Сети.
«Это очень мило!» — писали многие. А кто-то после просмотра видео сделал вывод, что «люди не заслуживают собак».
Учены пришли к выводу, что собаки североамериканских индейцев были потомками сибирских лаек. Эксперты исследовали останки животных из кургана первых колонистов Америки и сравнили их с ДНК нынешних собак.
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