Сиба‐ину «вызвала скорую» в Японии и умилила Сеть

В Японии собака породы сиба‐ину поразила всех своих умением. Четвероногий питомец с поразительной точностью повторил звук, который издает сирена машины скорой помощи. Видео с «песней» сиба‐ину опубликовал телеканал ABC News.

Собака из Хиросимы так понравилась пользователям, что ролик быстро стал вирусным.

Видео, которое с момента публикации набрало более 40 тысяч просмотров, набрал свыше тысячи лайков.

SOUND ON: This attentive shiba inu will make sure you know there's a siren passing. https://t.co/y49a1CL7gm pic.twitter.com/LdCKsEP23W— ABC News (@ABC) 7 июля 2018 г.

«Ух ты, как похоже на скорую», — писали в Сети.

«Это очень мило!» — писали многие. А кто-то после просмотра видео сделал вывод, что «люди не заслуживают собак».

Учены пришли к выводу, что собаки североамериканских индейцев были потомками сибирских лаек. Эксперты исследовали останки животных из кургана первых колонистов Америки и сравнили их с ДНК нынешних собак.