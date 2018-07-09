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Притаившаяся змея озадачила пользователей Сети
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Ловко спрятавшаяся змея в траве поставила пользователей Сети в тупик 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Профессиональный змеелов из Австралии Локи Гилдинг (Lockie Gilding) предложил пользователям Facebook найти ядовитую змею на фотографии с зарослями. На публикацию обратило издание The Daily Mail.
Гилдинг шел по пешеходной дорожке и заметил опасную рептилию в высокой траве. Он сразу сфотографировал ее издалека и выложил снимок в группу Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, чтобы проверить подписчиков на внимательность.
@SunshineCoastSnakeCatchers
Пост собрал около 60 комментариев, однако с поставленной задачей справились немногие. «Если верить моим глазам, их тут штук пять», — отметили пользователи. Тем не менее, пара человек смогла обнаружить змею, точно указав самое опасное место на снимке. Позднее Гилдинг опубликовал ответ.
@SunshineCoastSnakeCatchers
Как оказалось, на фотографии была запечатлена черная ехидна, которая нередко встречается в Австралии. Однако обычно змеи этого вида обитают возле рек и ручьев и не подползают к пешеходным дорожкам. Ее укус опасен для человека, но редко приводит к летальному исходу.
@SunshineCoastSnakeCatchers
Ранее пользователей сети удивила оптическая иллюзия в объявлении о пропаже кота. При просмотре на фотографию питомца у зрителей создавалось ощущение, что животное за ними наблюдает.
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