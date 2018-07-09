Притаившаяся змея озадачила пользователей Сети

Ловко спрятавшаяся змея в траве поставила пользователей Сети в тупик

Профессиональный змеелов из Австралии Локи Гилдинг (Lockie Gilding) предложил пользователям Facebook найти ядовитую змею на фотографии с зарослями. На публикацию обратило издание The Daily Mail.

Гилдинг шел по пешеходной дорожке и заметил опасную рептилию в высокой траве. Он сразу сфотографировал ее издалека и выложил снимок в группу Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, чтобы проверить подписчиков на внимательность.

@SunshineCoastSnakeCatchers

Пост собрал около 60 комментариев, однако с поставленной задачей справились немногие. «Если верить моим глазам, их тут штук пять», — отметили пользователи. Тем не менее, пара человек смогла обнаружить змею, точно указав самое опасное место на снимке. Позднее Гилдинг опубликовал ответ.

@SunshineCoastSnakeCatchers

Как оказалось, на фотографии была запечатлена черная ехидна, которая нередко встречается в Австралии. Однако обычно змеи этого вида обитают возле рек и ручьев и не подползают к пешеходным дорожкам. Ее укус опасен для человека, но редко приводит к летальному исходу.

@SunshineCoastSnakeCatchers

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